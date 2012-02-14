Учасники мітингу під колонією вимагають звільнити Тимошенко

Харків. 14 лютого. УНІАН. Біля Качанівської виправної колонії у Харкові, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відбувається мітинг, учасники якого вимагають звільнити екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 70 учасників акції тримають державні прапори, символіку партії «Батьківщина», плакати із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО, деякі активісти тримають повітряні кульки червоного та білого кольору.

За даними організаторів, мітинг триватиме цілий день, у заході беруть участь представники районних організацій партії «Батьківщина». У зв’язку з холодною погодою активісти змінюють один одного.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії (№54) у Харкові.