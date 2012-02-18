Сьогодні у Мюнхені – бій Віталія Кличка з британцем Чисорою (фото)

Харків. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Віталій КЛИЧКО проводе бій на захист свого чемпіонського титулу проти британця Дерека ЧИСОРИ.

Бій відбудеться в Мюнхені (Німеччина), пряма трансляція на телеканалі Інтер о 22.30.

У грудні 2010 року Д.ЧИСОРА мав битися з Володимиром КЛИЧКОМ, але через травму українського боксера бій був скасований. Після цього британець зробив виклик Віталію.

Напередодні на прес-конференції Д.ЧИСОРА пообіцяв виграти нокаутом уже у 8-му раунді.

«Я виграю у 8-му раунді, і це буде нокаут. Мені просто подобається ця цифра, вона символізує нескінченність. Крім того, я не хочу засмучувати людей, які прийдуть на бокс, і вигравати в першому раунді. Тому - почекаємо до 8-го», - сказав Д.ЧИСОРА.

Віталій відповів, що до 8-го раунду ще треба буде дожити. У нього немає улюбленої цифри, а неулюблена – 12.

«Ну, до 8-го раунду ще дожити треба, - сказав Віталій КЛИЧКО, - Я маю на увазі, що Дереку потрібно до 8-го на ногах утриматися. У мене улюбленої цифри немає, цифри холодні. Але я точно знаю, що з моєю підготовкою до 12-го раунду справа не дійде».

Учора в Мюнхені відбулося офіційне зважування боксерів. Воно мало не закінчилося бійкою, оскільки Д.ЧИСОРА дав своєму суперникові ляпаса, але боксерів вчасно розтягли.

За цей вибрик британнця оштрафували на 50 тис. дол.

Про стягнення штрафу повідомив президент WBC (Всесвітньої боксерської ради) Хосе СУЛЕЙМАН, повідомляє Boxingscene.

«Це було просто бридко. Тим самим він продемонстрував повну неповагу до спорту, що просто неприпустимо. Дешевий трюк. Тому вирішили покарати ЧИСОРУ штрафом, щоб він замислився. Він виявився не джентльменом. Думаю, він розраховував примусити Віталія вийти з психологічної рівноваги, але, впевнений, за свій вчинок доведеться заплатити на рингу», - заявив Х.СУЛЕЙМАН.

Він додав, що половина суми штрафу піде в доброчинний фонд, що допомагає дітям.

На знімках: Віталій КЛИЧКО з братом Володимиром.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА