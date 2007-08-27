10 років в’язниці за вбивство

Харків. 27 серпня. УНІАН. До 10 років позбавлення волі засуджено уродженця села Нікольське Великобурлуцького району, 1989 року народження, за умисне вбивство та розбій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, злочини було скоєно у липні 2005 р., коли неповнолітній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з матір’ю знаходився у односельця похилого віку.

Діючи по заздалегідь розробленому плану, згідно з яким жінка відвертала увагу господаря будинку, неповнолітній з особливою жорстокістю наніс чоловікові безліч сметельних ударів. Після скоєння вбивства мати і син проникли до будинку і викрали майно на загальну суму близько 800 грн., після чого зникли з місця скоєння злочину.

Матір підсудного правоохоронці затримали першою, розшук її сина тривав. Коли жінка відбувала покарання, було затримано її сина, який після завершення досудового слідства теж опинився на лаві підсудних.

Під час судових дебатів державний обвинувач наполягав на суворому покаранні підсудному – 12 роках позбавлення волі. Обставинами, які пом’якшують покарання підсудному, суд визнав щиросердне каяття та вчинення злочину неповнолітнім.