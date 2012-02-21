Металіст запрошує в День захисника Вітчизни «поуболівати» за всю Україну

Харків. 21 лютого. УНІАН. У четвер, 23 лютого, в самий «чоловічий» день календаря на стадіоні «Металіст» відбудеться матч у відповідь «жовто-синіх» проти австрійського клубу «Ред Булл» (Зальцбург).

Тиждень тому в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи харківський клуб на виїзді розгромив «червоних биків», забивши 4 «сухих» голи, і з нетерпінням чекає другої зустрічі.

Як нагадує прес-служба ФК «Металіст», у весняній частині сезону 2011/2012 ФК «Металіст» - єдиний вітчизняний клуб, який продовжує відстоювати честь України в Лізі Європи.

«Тому ми запрошуємо на стадіон не тільки наших харківських уболівальників, але й любителів футболу всієї країни. Приїжджайте відсвяткувати 23 лютого на стадіоні «Металіст» - тут ви повболіваєте не просто за один з українських футбольних клубів, а за всю Україну!», - звертається до всіх, хто любить футбол, керівництво «Металіста».

Квитки на матч «Металліст» - «Ред Булл» вартістю 20-140 грн. можна купити в касах стадіону, через термінали Alfapay, онлайн - через інтернет-портал ФК «Металіст» «Інтернет квиток».

Каси працюють щодня з 8-00 до 20-00 без перерв і вихідних.

Бронювання і доставка квитків за телефоном 764-51-19.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА