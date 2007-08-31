Лідери «НУ-НС» 2 вересня знову відвідають Харківську область

Юрій Луценко та В’ячеслав Кириленко вдруге за два тижні відвідають Харківщину.

Цього разу в програмі візиту не тільки районні центри, але і сам Харків.

Лідери блоку «Наша Україна – Народна самооборона» минулого разу зустрілися з жителями Першотравневого, Лозової, Мерефи, Краснограда. У неділю лідери блоку відвідають Балаклею, Чугуїв, Богодухів, Люботин, Зміїв, Деркачі і нарешті Харків.

Відповідно до програми, Ю.Луценко о 14.00 зустрінеться з виборцями в Балаклеї на площі Ростовцева і о 17.00 в Чугуєві на площі ім. Леніна.

Керівник політради блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» В.Кириленко поспілкується з виборцями в Богодухові о 14.00 на площі Леніна, а в Люботині – о 17.00 на Комсомольській.

Ще два візити – в Зміїв і Деркачі. Зустріч із виборцями в Змієві - у районному Будинку Культури ( пл. Радянська, 42) о 14.00, і в Деркачах - теж в ДК (пл. Перемоги, 1) о 17.00.

Останній пункт – площа Свободи в Харкові. Мітинг за участю Ю.Луценка і В.Кириленка почнеться о 19.00.

Спілкування з журналістами лідерів блоку «НУ-НС» заплановане на 12.00 в прес-центрі «Status Quo» (вул. Артема, 46).