На Харківщині соціальні сорти хліба не дорожчатимуть – Добкін

Харків. 16 березня. УНІАН. На Харківщині соціальні сорти хліба не дорожчатимуть.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми обласного телебачення заявив голова ОДА Михайло ДОБКІН.

Він наголосив, що сільгосппідприємства області минулого року отримали достатній урожай для того, щоб не підвищувати ціни.

«Харківська область, як і вся країна, має більш ніж достатній запас зерна і борошна. Ціни на хліб соціальних сортів обговорені в Меморандумі, який був підписаний минулого року аж до наступного маркетингового року, який починається у вересні, і підвищуватися не будуть. Тому пересів 40% озимих площ жодним чином не позначиться на гаманцях споживачів. Хлібобулочні вироби соціальних сортів дорожчати не будуть», – сказав М.ДОБКІН.