З Харкова вивезли весь високозбагачений уран

Харків. 22 березня. УНІАН. Україна завершила вивезення високозбагаченого урану.

Про це йдеться у переданій УНІАН Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України заяві МЗС щодо повного виконання Україною зобов’язання стосовно вивезення високозбагаченого урану.

У документі нагадується, що в ході Вашингтонського саміту з ядерної безпеки 2010 року Україна оголосила рішення позбутися усіх наявних запасів високозбагаченого урану до початку проведення 26-27 березня 2012 року у Сеулі наступного саміту з тематики ядерної безпеки.

Таке рішення було закріплене низкою політичних документів, зокрема положеннями Спільної заяви Президентів України та США від 12 квітня 2010 року та міжурядового Меморандуму з США про співробітництво з питань ядерної безпеки від 26 вересня 2011 року.

22 березня 2012 року Україна у повному обсязі виконала взяті на себе зобов’язання, забезпечивши вивезення до РФ за сприяння США та МАГАТЕ останньої партії високозбагачених ядерних матеріалів з Харківського фізико-технічного інституту.

«Таким кроком Україна в черговий раз підтвердила свою багаторічну відданість справі ядерного роззброєння і нерозповсюдження та зробила практичний внесок у подальше зміцнення режиму нерозповсюдження, встановленого Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», - наголошується у заяві.

У рамках реалізації двосторонніх домовленостей зі США Україна отримала еквівалентну кількість низькозбагаченого урану та відповідне обладнання.

Крім цього, за фінансування США розпочались роботи з будівництва, із застосуванням найсучасніших технологій, на базі Харківського фізико-технічного інституту новітнього джерела нейтронів.

«Зазначені кроки, а також подальша співпраця з США у цій сфері, значним чином сприятимуть зміцненню потенціалу вітчизняних науково-дослідних установ у сфері прикладної ядерної фізики та дозволять створити базу для отримання широкого спектру медичних ізотопів для діагностики й лікування різних видів онкологічних захворювань», - підкреслили в МЗС.