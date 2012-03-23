На ремонт Криштопівської школи пішло понад 2 млн. грн.

Харків. 23 березня. УНІАН. На капітальний ремонт Криштопівської загальноосвітньої школи у Близнюківському районі було витрачено понад 2 млн. грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні реконструйовану після стихійного лиха Криштопівську школу в рамках робочого візиту до Близнюківського району області відвідав губернатор Михайло ДОБКІН.

Навчальний заклад також оглянули перший заступник голови Харківської обласної ради Олена ОЛЕШКО та голова Близнюківської райдержадміністрації Лідія ШУЛЕЦЬ.

За офіційними даними, на капітальний ремонт будівлі Криштопівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з попереднім обстеженням, обмірами та інженерно-геодезичними вишукуваннями було виділено: 560,668 тис. грн. з резервного фонду області, 1 млн. грн. спонсорських коштів та 460 тис. грн. з обласного бюджету.

За ці кошти були відремонтовані класні кімнати, дах будівлі, котельня, столова і замінені комунікації. Також була упорядкована прилегла шкільна території.