«Справа Авакова буде тестом не лише для італійської, а й для української Феміди» - заява облорганізації ПР

Харків. 28 березня. УНІАН. Харківська обласна організація Партії регіонів закликає забезпечити неупереджене розслідування звинувачень у порушенні законів України, що висуваються екс-голові Харківської облдержадміністрації Арсену Авакову, вважаючи, що «справа Авакова стане тестом не тільки для італійської, але і української Феміди».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської обласної організації ПР, посилаючись на обнародувану заяву у зв`язку з подіями, пов`язаними із затриманням в Італії А.Авакова, який знаходився до цього в міжнародному розшуку.

При цьому автори заяви вказують, що представники опозиції «намагаються нав`язати українському народові і світовій громадськості образ політично гнаної, переслідуваної опозиції».

Зокрема, керівництво партії «Батьківщина» намагається додати політичного забарвлення і обілити образ А.Авакова, якого звинувачують у конкретному злочині.

«Звинувачення пана Авакова у конкретному злочині – незаконній зміні при перебуванні на посаді голови облдержадміністрації цільового призначення землі державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею близько 55 гектарів і нанесенні державі збитку на суму більше 3,2 млн грн – партійний функціонер називає здійсненням репресій відносно політичних опонентів шляхом виборчого кримінального переслідування».

На думку авторів заяви, опозиціонери самі «грішать тим, у чому звинувачують інших, - виборчим ставленням до злочинів».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.