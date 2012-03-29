Порушено справи за фактами залякування керівників телеканалів А/ТВК і Фора

Харків. 29 березня. УНІАН. Органами прокуратури Харківської області 29 березня порушено кримінальні справи за фактами хуліганських дій, вчинених стосовно генерального директора телеканалу «А/ТВК» Олени Баранник та генерального директора телеканалу «Фора» Ірини Рубашко, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, дослідчими перевірками, проведеними органами міліції, встановлено, що «протягом цього року невідомі особи вчиняли неправомірні дії, спрямовані на залякування керівників цих телеканалів».

З метою забезпечення об’єктивного та повного з’ясування обставин події, кримінальні справи прийняті до провадження слідчим відділом Харківського міського управління ГУ МВС України в області.

Хід розслідування справ перебуває на контролі прокуратури Харківської області, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, два харківські телеканали «А/ТВК» та «Фора», а також телекомпанія АТН припинили своє мовлення восени 2011 року. 13 вересня 2011 р. колектив АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора Януковича. У листі колектив АТН заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес неодноразово відкидав звинувачення у причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та АТН.

16 листопада 2012 р. телеканал «Фора» відновив мовлення, змінивши програмну політику.