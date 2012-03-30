Калетник розповів, скільки кинуть на облаштування кордонів під Євро-2012

Харків. 30 березня. УНІАН. Державна митна служба України до початку фінальної частини Євро-2012 використає 110 млн. грн. на будівництво та реконструкцію пунктів пропуску на кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова Державної митної служби України Ігор Калетник.

«110 млн. грн. ми плануємо під Євро-2012 ще використати на будівництво пунктів пропуску, у тому числі на західному кордоні, у тому числі на східному», - сказав він.

За словами І.Калетника, продовжується фінансування реконструкції митного пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні на Харківщині. Він зазначив, що на цей час з державного бюджету вже виділено 20 млн. грн. при потребі у 71 млн. грн.

Він висловив сподівання на те, митна служба до початку Євро-2012 встигне забезпечити роботу необхідної кількості митних пунктів пропуску на кордонах України.

