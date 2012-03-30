Тренери Металіста і Спортинга про арифметику і наступну зустріч

Харків. 30 березня. УНІАН. Головні тренери Металіста і Спортирга Мирон Маркевич та Рікардо Са Пінту по-різному оцінили гру команд у першому матчі 1/4 Ліги Європи, яка відбулася в Лісабоні 29 березня. Свої оцінки, а також прогнози вони висловили на післяматчевих прес-конференціях.

Мирон МАРКЕВИЧ

Вам не здається, що фізично команда підсіла? Що з цим робити?

Якщо ми в кінці додали і забили, про яку фізичну втому можна говорити? Навпаки, Спортинг збавив, а ми бігали до кінця, тому й забили.

І знову про жовті картки. Три на рівному місці...

На рівному тільки Торсигльєрі заробив, а всі інші - у боротьбі. А те, що він за розмови отримав попередження - значить буде оштрафований.

Забитий наприкінці матчу м`яч додає вам оптимізму напередодні гри-відповіді?

Ну звичайно, 1-2, а не 0-2 - це проста арифметика.

Рікардо Са ПІНТУ

Результат матчу справедливий, чи задовольнив він вас?

Ні, звичайно. Спортинг, на мій погляд, грав краще. Якби ми не пропустили, було б краще, а так це мене засмутило. Матч все покаже.

Результат справедливий? По грі?

Ні. Спортинг грав краще.

Що змінилося в другому таймі, коли Спортинг почав грати сильніше?

Я поговорив з футболістами і нагадав, що команда грає вдома, також, що Металіст до цього не програвав на виїзді. Ми стали грати краще, забили перший м`яч. Продовжили атакувати і змогли забити ще один. А потім зупинилися і дозволили забити Металісту гол на останніх хвилинах. Попереду другий матч, і саме він виявить переможця.

У матчі-відповіді будете грати на виграш чи будете намагатися утримати рахунок?

Ми - Спортинг, і ми плануємо грати в атакуючий футбол, і на перемогу. Сьогодні я задоволений грою своєї команди. Єдине, що мене засмутило - пропущений наприкінці м`яч. Друга гра, я гадаю, буде результативнішою, оскільки Металіст не грає так добре вдома, як на виїзді.

У першому таймі Спортинг виглядав непереконливо, хоч й грав удома. Це була така задумка?

Так, я вважаю, що в першому таймі команди грали однаково. Так розгорталися події. Наша гра у другому таймі змінилася, і ми стали грати краще. Завдяки чому ми й добилися перемоги.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімках: (угорі) головний тренер харківськго Металіста Мирон Маркевич, фото Андрія КРАВЧЕНКА; (внизу) наставник лісабонського Спортинга Рікардо Са Пінту; гравці Металіста після фінального свистка у першому матчі 1/4 Ліги Європи зі Спортингом, Лісабон, 29 березня 2012 р., фото прес-служби ФК «Металіст».