Добкін не згоден з критикою Фельмана

Харків. 6 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував висловлювання депутата Верховної ради України V скликання Олександра ФЕЛЬДМАНА, у яких представник БЮТ напередодні гостро скритикував владу Харкова за постійний, як він стверджує, тиск на місцеву пресу.

Подаємо повний текст листа М.ДОБКІНА, який надійшов до харківського представництва УНІАН.

«Будь-яка людина, що стає на шлях зради, завжди відчуває глибокі душевні потрясіння.

Саме тому Олександр Борисович ФЕЛЬДМАН, заплутавшись у своїх зрадах, хаотично намагається залучити до свого кола якомога більше людей, які можуть захистити, надати допомогу, виправдати. Я впевнений, що ані підприємці, від імені яких він так часто говорить, ані відомі харківські журналісти, для яких він намагається стати адвокатом, не уповноважували його робити заяви від свого імені. Мені шкода Олександра Борисовича, який втратив сон, спокій, та душевну рівновагу. Жодні вибори не варті того, щоб заради їх результатів втрачати свою людську гідність. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН».

У свою чергу, коментуючи цього листа міського голови, О.ФЕЛЬДМАН зазначив: «Буде так, як потрібно Харкову і харків’янам. Як би не реагували чиновники, котрі знаходяться сьогодні у глибокому шоці та глибокій істериці, нас це не цікавить. У Харкові будуть незалежні ЗМІ, будуть громадські слухання, буде повага до людей і можливість достукаться до влади – від секретаря до двірника, до мера, до будь-якого чиновника. Чиновники поставлені людьми, щоб перед ними відповідати, а не хамити їм. Тому мене зовсім не цікавить нинішня реакція ні міської влади, ні тих, хто їй потурає. Ми будемо робити свою справу. А головне – ми зробимо те, що пообіцяли людям».

Сьогоднішній коментар мера М.ДОБКІНА торкається виступу О.ФЕЛЬДМАНА щодо незалежності ЗМІ у Харкові, який був опублікований 3 вересня цього року:

«Народний депутат України V скликання, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що ставлення харківської влади до журналістів і незалежних експертів - це ганьба багатомільйонного міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, останній приклад хамського ставлення до свободи слова та свободи думок, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, це історія з відомим журналістом Зурабом АЛАСАНІЄЮ, якого міська влада Харкова намагаються сумнівними методами зняти з роботи.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що у Харкові склалася така ситуація, при якій міській владі не потрібна незалежна преса та об`єктивна журналістика. Керівництву міста, щоб урятувати безповоротно втрачений рейтинг і довіру жителів міста, потрібні ті, хто буде виконувати замовлення влади, займатися «чорним піаром» і цинічно брехати харків`янам. Тих, хто готовий це робити - лічені одиниці, і всі вони вже працевлаштовані місцевою владою, зазначає О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, після того як нинішня міська влада буде відправлена у відставку, принципові та об`єктивні журналісти повинні одержати можливість створити сильні незалежні громадські ЗМІ у Харкові.

«Місту потрібно чесне громадське телебачення та об`єктивна комунальна преса, які будуть підзвітні міській громаді, а не жменьці корумпованих чиновників. Ми обов`язково створимо незалежні громадські ЗМІ у місті і внесемо відповідний розділ у новий текст Статут міської громади Харкова. Гадаю, що такий незалежний інформаційний центр міг би очолити Зураб АЛАСАНІЯ, як один із найкращих журналістів в Україні», - заявив А.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно керівник харківського обласного державного телебачення Зураб АЛАСАНІЯ заявив про те, що відчуває великий тиск з боку влади Харкова, а з Києва вже отримав пропозицію добровільно піти зі своєї посади».