Спеціальним гостем кінофестивалю «Харьковская сирень» буде Ален Делон

Харків. 3 квітня. УНІАН. Спеціальним гостем IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень» буде відомий французький актор Ален Делон.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала сьогодні на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету фестивалю Вікторія Маренич.

«Ален Делон прийняв нашу пропозицію практично відразу, тому що про наш фестиваль він уже чув від своїх друзів П`єра Рішара і Жан-Поля Бельмондо. Присутність зірок світового рівня говорить про те, що до нашого фестивалю досить серйозно ставляться», – сказала В.Маренич.

Він також повідомила, що Ален Делон залишить відбиток своєї долоні на Алеї почесних гостей кінофестивалю і висадить бузок.