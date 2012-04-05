У Харкові під час пожежі загинуло п’ятеро людей

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Харкові у приватному житловому будинку внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення виникла пожежа, в результаті якої від отруєння продуктами горіння загинуло 5 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежу, яка сталася в Червонозаводському районі міста, ліквідовували три відділення Державної пожежної охорони.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Харківській області.

Всього за добу в Україні зареєстровано 429 пожеж (з початку року 17819), в яких загинуло 5 осіб і постраждало 4 людини. З початку року жертвами пожеж стали 1206 осіб.