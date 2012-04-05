Понад 30 компаній світу виявляють інтерес до співпраці з Харківщиною

Харків. 5 квітня. УНІАН. Понад 30 найбільших компаній світу вже відповіли на пропозицію Харківської облдержадміністрації.

Як сказав у ході круглого столу «Експертна оцінка інвестиційної привабливості Харківської області з точки зору європейських інвесторів» віце-губернатор Юрій Сапронов, у Харківській області було проведено комплекс заходів для підвищення її економічної та інвестиційної привабливості.

Він зазначив, що за ініціативою губернатора Михайла Добкіна кілька місяців тому були підготовлені і розіслані листи ста провідним транснаціональним компаніям світу в різних галузях.

«У кожному з листів містилося питання: «Що необхідно зробити нам на регіональному рівні для того, щоб ця компанія відкрила представництво в Харківській області, які перешкоди можуть при цьому виникнути?». Уже отримані відповіді більше ніж від 30 компаній, на даному етапі ми проводимо з ними переговори. З кількома компаніями вже проведено робочі зустрічі, зокрема з компаніями «Shell» і «Ашан», - передає слова Ю.Сапронова прес-служба облдержадміністрації.