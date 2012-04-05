Сьогодні Металіст приймає португальський Спортинг (фото)

Харків. 5 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги Європи між харківським Металістом та лісабонським Спортингом.

Перша гра цієї пари, яка пройшла 29 березня в Лісабоні, завершилася з рахунком 2:1 на користь Спортинга. Португальці вели 2:0, але на 90+1 хвилині харків’янам вдалося відіграти один м’яч.

Спортинг вважається одним з провідних клубів Португалії. Команда є 18-разовим чемпіоном країни, 19 разів ставала срібним і 25 – бронзовим призенром національної першості. Володар Суперкубка Португалії (7): 1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008; володар Кубка володарів кубків УЄФА (1): 1964, фіналіст Кубка УЄФА (1): 2005. Фани називають команду «Леви», «Зелено-білі», «Ящірки». Тренер Рікарду Са Пінту (1972 р.н.).

За даними прес-служби ФК «Металіст», в елітному дивізіоні чемпіонату Португалії на сьогодні Спортинг провів 2163 гри: 1331 перемога, 453 нічиї, 379 поразок, м`ячі 4797:2079, різниця м`ячів + 2718.

В єврокубках - 275 ігор: 118 перемог, 63 нічиї, 94 поразки, м`ячі 433:344.

Кубок європейських чемпіонів (Ліга чемпіонів): 70 ігор, 19 перемог, 17 нічиїх, 34 поразки, м`ячі 85:118.

Кубок володарів кубків: 40 ігор, 18 перемог, 9 нічиїх, 13 поразок, м`ячі 82:49.

Кубок УЄФА (Ліга Європи): 142 ігор, 71 перемога, 31 нічия, 40 поразок, м`ячі 228:147.

Кубок Інтертото: 4 гри, 2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, м`ячі 6:5.

Кубок Ярмарків: 19 ігор, 8 перемог, 5 нічиїх, 6 поразок, м`ячі 32:25.

Найбільша перемога в єврокубках: 13.11.1963. Спортинг - Апоел (Кіпр) 16:1 (Лісабон).

Найбільша поразка в єврокубках: 10.03.2006. Баварія (Німеччина) - Спортинг 7:1 (Мюнхен).

У цьому євросезоні клуб провів 13 ігор, в яких здобув 8 перемог, зазнав 3 поразки і 2 рази зіграв внічию, м`ячі 18:11.

Єврокубкова статистика Металіста

Всього Металіст провів у єврокубках 43 ігор: 22 перемоги, 10 нічиїх, 11 поразок, м`ячі 67:38.

Вдома: 21 гра, 11 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок, м`ячі 36:22.

На виїзді: 22 ігор, 11 перемог, 5 нічиїх, 6 поразок, м`ячі 31:16.

У цьому сезоні: 13 ігор, 8 перемог, 3 нічиї, 2 поразки, м`ячі 30:11.

Під керівництвом Мирона Маркевича команда в єврокубках провела 39 ігор, в яких здобула 21 перемогу, зазнала 9 поразок і 9 разів зіграла внічию, м`ячі 63:35.

Найбільша перемога: Дебрецен (Угорщина) - 5:0 (в гостях, 16.09.2010, ЛЄ).

Найбільша поразка: Байєр (Німеччина) - 0:4 (вдома, 17.02.2011, ЛЄ).

Найбільшу кількість ігор за Металіст в єврокубках провів Папа Гуйє - 37.

Кращі бомбардири Металіста в єврокубкових турнірах - Едмар та Марко Девіч (по 8 голів).

З нинішнього складу Металіста, заявленого в Лігу Європи, більше всіх матчів у єврокубках провів Олег Шелаєв - 56.

Сьогоднішній матч обслуговуватиме судейська бригада із Шотландії. Арбітр - Вільям Коллум (Шотландія).

Початок гри о 22.05.

Телетрансляція на каналі «2+2» з 21.55.

На знімках: (угор) передматчеве тренування Спортинга на стадіоні «Металіст»; (внизу) головний тренер харківського клубу Мирон Маркевич на прес-конференції 4 квітня; гравці Металіста радіють перемозі в одному з матчів Ліги Європи, 2012 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА