Німецькі лікарі з дня надень можуть приїхати до Харкова

Харків. 11 квітня. УНІАН. Німецькі лікарі найближчими днями приїдуть до України для визначення відповідності умов обраного українською стороною медичного закладу для лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

За його словами, лікарі клініки «Шаріте» планували приїхати в Україну до Великодня або одразу після свята. Адвокат наголосив, що німецькі лікарі мають свій графік роботи, тому «по свистку» не можуть приїжджати до України.

«Вони (німецькі лікарі – УНІАН) приїдуть в Україну. Вони планували або до Пасхи, або одразу після», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня до Міністерства закордонних справ України було запрошено Посла Німеччини в Україні Ганса-Юргена Гаймзьота. Послу ФРН в Україні було передано прохання української сторони сприяти прибуттю в Україну німецьких лікарів, які входили до складу міжнародної медичної комісії з обстеження Ю.Тимошенко, з метою визначення відповідності умов обраного українською стороною медичного закладу рекомендаціям німецьких лікарів.

Окрім того, за дорученням МЗС України, Посольство України в Німеччині передало запрошення української сторони керівництву та лікарям клініки «Шаріте».

«Ми сподіваємося, що німецькі лікарі зможуть невідкладно прибути в Україну. Оперативне вирішення цього питання дозволить у максимально стислі терміни розпочати рекомендоване лікарями обстеження та лікування Ю.Тимошенко у спеціалізованому медичному закладі за межами Качанівської колонії», - зазначили в МЗС.

Перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко заявляла, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд.