Німецькі лікарі з дня надень можуть приїхати до Харкова
Повідомляє адвокат Тимошенко
Харків. 11 квітня. УНІАН. Німецькі лікарі найближчими днями приїдуть до України для визначення відповідності умов обраного українською стороною медичного закладу для лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.
За його словами, лікарі клініки «Шаріте» планували приїхати в Україну до Великодня або одразу після свята. Адвокат наголосив, що німецькі лікарі мають свій графік роботи, тому «по свистку» не можуть приїжджати до України.
«Вони (німецькі лікарі – УНІАН) приїдуть в Україну. Вони планували або до Пасхи, або одразу після», - сказав С.Власенко.
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня до Міністерства закордонних справ України було запрошено Посла Німеччини в Україні Ганса-Юргена Гаймзьота. Послу ФРН в Україні було передано прохання української сторони сприяти прибуттю в Україну німецьких лікарів, які входили до складу міжнародної медичної комісії з обстеження Ю.Тимошенко, з метою визначення відповідності умов обраного українською стороною медичного закладу рекомендаціям німецьких лікарів.
Окрім того, за дорученням МЗС України, Посольство України в Німеччині передало запрошення української сторони керівництву та лікарям клініки «Шаріте».
«Ми сподіваємося, що німецькі лікарі зможуть невідкладно прибути в Україну. Оперативне вирішення цього питання дозволить у максимально стислі терміни розпочати рекомендоване лікарями обстеження та лікування Ю.Тимошенко у спеціалізованому медичному закладі за межами Качанівської колонії», - зазначили в МЗС.
Перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко заявляла, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.
Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд.