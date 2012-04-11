У Харкові дні, в які проходитимуть матчі Євро-2012, будуть робочими – міськрада

Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові дні, в які проходитимуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, будуть робочими.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це журналістам сказав директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу міськради Олександр Нечипоренко.

Він наголосив, що з трьох матчів, які проходитимуть у Харкові, два випадають на суботу та неділю. О.Нечипоренко підкреслив, що матчі починатимуться о 21:45, тому більшість людей встигне дістатися додому після роботи.

За словами О.Нечипоренка, за чотири години до матчу рух у півторакілометровій зоні навколо стадіону «Металіст» буде припинятися. Усі станції метро на час матчів працюватимуть у штатному режимі, крім ст.м. «Спортивна» та «Метробудівників ім. Ващенка».

Як повідомлялося, раніше з ініціативою зробити вихідними дні, коли відбуватимуться матчі Євро-2012, виступили представники Львова.