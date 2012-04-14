На Харківщині 15 тисяч освячених пасок передадуть в дитбудинки, інтернати, будинки ветеранів

Харків. 14 квітня. УНІАН. Розпочалась благодійна акція «З Великоднем!», яка проводиться за ініціативою голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, до свята Великодня 15 тисяч освячених пасок будуть передані до дитячих будинків, інтернатних закладів освіти, будинків ветеранів, лікарень, геріатричних пансіонатів та психоневрологічних інтернатів Харківської області.

Сьогодні о 09.00 на території Харківській Єпархії відбулася святкова церемонія освячення пасок. 12 машин згідно з розробленим індивідуальним маршрутом доставлять їх у всі райони Харкова та Харківської області тим, хто найбільш потребує такої акції.

Паски отримають 5639 дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав, та дітей, які виховуються в школах-інтернатах, а також 4063 особи персоналу і вихователів інтернатів.

Також подарунок до Великодня отримають 3202 мешканці геріатричних пансіонатів та психоневрологічних інтернатів, лікувально-профілактичних установ та ветеранського госпіталю, а також 2083 особи персоналу цих закладів.

Паски будуть передані до кожної установи з любов`ю і сподіванням, що свято Світлого Христового Воскресіння вдихне надію в кожне серце, йдеться у повідомленні.

Фото прес-служби ХОДА