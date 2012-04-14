Вихованці Зеленогайської школи-інтернату отримала від губернатора паски

Харків. 14 квітня. УНІАН. Напередодні свята Великодня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін відвідав Зеленогайський спеціальний навчально-виховний комплекс і вручив її вихованцям великодні паски, освячені в Харківській єпархії.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, губернатор привітав дітей і педагогів школи-інтернату зі святом Христового Воскресіння.

«У світле свято Христового Воскресіння я хочу привітати вас, побажати, щоб Господь Бог вас оберігав, і щоб кожен рік ставав для вас все краще і краще. Сьогодні не звичайні вихідні. Ми приїхали до вас напередодні Великодня і не з порожніми руками: ми привезли паски, які були освячені в харківському храмі. Вони випечені руками харківських пекарів з вирощеного на слобожанській землі зерна. Ви скоро виростете, для вас відкриються нові горизонти, і ви вирушите в різні куточки нашої рідної країни. Але де б ви не працювали і де б не жили, ви завжди повинні пам`ятати, що найголовніша для вас мала батьківщина – Слобожанщина. Перший крок в нове життя ви робите з великої, неосяжної Харківської області», – сказав М.Добкін.

Він побажав дітям і співробітникам Зеленогайської школи-інтернату добра, щастя, радості, надії, гарного настрою та життєвих успіхів.

У повідомленні зазначається, що благодійна акція «З Великоднем!» за ініціативою М.Добкіна проводиться в Харківській області другий рік поспіль і стає традиційною.

У Зеленогайському виховному комплексі виховується 85 дітей, з них 69 – шкільного та 16 – дошкільного віку. Персонал закладу нараховує 120 співробітників.

Фото прес-служби ХОДА