За фактом ДТП за участю депутата райради порушено справу

Харків. 20 квітня. УНІАН. За фактом ДТП, що сталася в Харкові за участю депутата районної ради, порушено кримінальну справу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, слідчим управлінням обласного главку міліції завершено дослідчу перевірку за фактом ДТП, яка сталося 13 квітня в районі перехрестя вулиць Культури та Леніна в м. Харкові за участю водія - дочки депутата Харківської районної ради та перехожої, яка перебуває у лікарні.

За цим фактом 19 квітня слідчим управлінням ГУМВС України в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).



Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.



Розслідування у справі триває. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

Як напередодні повідомили місцеві ЗМІ, за кермом автомобіля «Shkoda» перебувала 19-річна Христина Рожанська, дочка депутата Володимира Рожанського. Дівчина нібито збила 31-річну жінку на пішохідному переході і зникла з місця аварії. За інформацією ДАІ, К.Рожанськая припаркувалася недалеко від місця ДТП і чекала прибуття співробітників Державтоінспекції.