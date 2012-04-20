Прихильники Тимошенко мітингують під судом

Харків. 20 квітня. УНІАН. У Харкові близько 300 прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко продовжують мітинг на площі Руднєва перед Апеляційним судом Харкова, де сьогодні проходило засідання з попереднього слухання справи щодо ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають національні прапори, символіку «БЮТ-Батьківщина», скандують «Юлі - волю, банду - геть».

У гучномовець судові пристави зачитали заборону про проведення сьогодні і завтра масових акцій на площі Руднєва, однак прихильники Ю.Тимошенко продовжують мітинг.

В той же час противники екс-прем’єра завершили свій мітинг і покинули площу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, Київський районний суд Харкова призначив розгляд справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 28 квітня.

Засідання у справі Ю.Тимошенко розпочнеться о 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

На знімку: прихильники Юлії Тимошенко на мітингу поблизу Апеляційного суду. Харків, 20 квітня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА