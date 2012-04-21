Корж запевняє, що в ЦКЛ є все для лікування Тимошенко

Харків. 21 квітня. УНІАН. Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці» в Харкові забезпечена усім необхідним медичним обладнанням для лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому під час брифінгу у Качанівській виправній колонії переконував директор Інституту патології хребта і суглобів імені Ситенка Національної академії медичних наук України Микола Корж.

Він також наголосив, що в лікарні «Укрзалізниці» працюють кваліфіковані фахівці, які здатні надати медичну допомогу, якої потребує Ю.Тимошенко.

За словами М.Коржа, в лікарні «Укрзалізниці» наявне обладнання, яке дозволяє в разі необхідності влаштувати для консультації телеміст із німецькими фахівцями.

«Лікарня має телемедичні можливості, і зв’язок можна здійснювали он-лайн з тими ж колегами з клініки «Шаріте». Складностей, щоб здійснювати висококваліфіковану допомогу, немає», - запевнив М.Корж. Він підкреслив, що наразі потрібно розпочати лікування Ю.Тимошенко.

«Потрібно почати лікування, дивитися, як воно буде проходити, і вносити відповідні корективи», - сказав М.Корж.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко було перевезення із Качанівської колонії до харківської лікарні увечері 20 квітня.

За даними Держаної пенітенціарної служби України, Ю.Тимошенко «20 квітня, ввечері, після ознайомлення з висновками німецьких лікарів висловила бажання розпочати лікування у клініці».

Водночас у «Батьківщині» підозрюють, що Ю.Тимошенко перевели до лікарні примусово. У зв’язку з цим партія вимагає негайного допуску захисника Сергія Власенка чи інших народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина» до екс-прем’єра.