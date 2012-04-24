Власенко заявляє, що його знову не пустили до Тимошенко

Харків. 24 квітня. УНІАН. Захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народного депутата України Сергія Власенка сьогодні знову не пустили до підзахисної у зв’язку із продовженням у Качанівській колонії «санітарного дня».

Про це кореспондента УНІАН повідомив сам С.Власенко.

Він наголосив, що збирається сьогодні подати заяву до прокуратури Харківської області, у який проситиме розібратися у ситуації.

Адвокат вважає, що його безпідставно не допускають до Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін повідомив, що через проведення в установі «санітарного дня» С.Власенко не зможе зустрітись з Ю.Тимошенко.

Сьогодні, 24 квітня, на засіданні ВР лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін звернувся до голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням з’ясувати в Державній пенітенціарній службі, чому другий день поспіль до Ю.Тимошенко не допускають її захисника. За словами народного депутата, наразі ніхто немає інформації, в якому стані перебуває Ю.Тимошенко і як вона себе почуває.

Після цього звернення В.Литвин на декілька хвилин залишив сесійну залу. Повернувшись, голова ВР зауважив, що йому пообіцяли вирішити це питання.