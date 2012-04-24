Власенко пояснює, що означає перевірка прокуратурою заяви Тимошенко

Харків. 24 квітня. УНІАН. Проведення прокуратурою Харківської області перевірки законності при перевезенні екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові підтверджує, що екс-прем’єра вивозили проти волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Як сьогодні з’ясувалося, прокуратура Харківської області проводить перевірку за заявою Юлії Володимирівни Тимошенко щодо законності її перевезення з Качанівської колонії до ЦКЛ №5 «Укрзалізниці». Це означає те, про що захист говорив у суботу (20 квітня), це означає, що Тимошенко вивозили із Качанівської колонії проти її волі, це означає, що вона не надавала ніякої згоди на перевезення до лікарні «Укрзалізниці», це означає, що полковник Бараш (начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області – УНІАН) повинен забути, що він полковник, піти і застрелитись, бо він брехун», - сказав С.Власенко.

Сьогодні на прес-конференції прокурор Харківської області Геннадій Тюрін повідомив журналістам, що вчора, 23 квітня, Ю.Тмошенко звернулася із заявою про те, що до неї під час перевезення до лікарні були застосовані «заходи фізичного впливу», зокрема, її вдарили у живіт та заламували руки.

Г.Тюрін наголосив, що прокуратура розпочала перевірку, яка не підтвердила вказані факти. Прокурор Харківської області зазначив, що були опитані всі присутні під час перевезення Ю.Тимошенко особи.

Г.Тюрін підкреслив, що Ю.Тимошенко не дозволила експерту оглянути себе, що також було враховано під час прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи за вказаним фактом.

Водночас прокурор зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, стосовно ув’язненого можуть бути використані заходи фізичного впливу, якщо він виявляє непокору працівникам пенітенціарної служби.

Прокурор спростував заяву про те, що Ю.Тимошенко заламували руки. «Це все в рамках закону», - наголосив Г.Тюрін.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.