Ярославському пророкують місце у Верховній раді - опитування

Харків. 25 квітня. УНІАН. Президент групи DCH і ФК «Металіст, генеральний інвестор і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський належить до числа 10 політиків, які б, у разі балотування, могли б стати депутатами українського парламенту.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН під час презентації експертного опитування «ТОП 20 впливових мажоритарників: нові центри впливу в парламенті 2012».

Так, серед політиків, які мають найбільші шанси потрапити в парламент через мажоритарні округи експерти називають Петра Порошенка, Леоніда Кучму та Нестора Шуфрича, найменші шанси, на думку експертів, у Наталії Королевської та Миколи Азарова.

Експертне опитування проводилось шляхом анонімного анкетування експертів.

Керуючий партнер агентства «Seemus-media» Леонід Щукін розповів, що перше місце рейтингу П.Порошенка було несподіванкою для загальнонаціонального масштабу опитування. І він прогнозує, що П.Порошенко має великі шанси не тільки пройти до парламенту, а й сформувати там свій центр впливу.

Друге місце за Л.Кучмою, який має реальні шанси пройти до ВР в окрузі в Чернігівській області.

На четвертому місці - за Н.Шуфричем - опинилася Людмила Супрун. Далі, за рейтингом, Степан Гавриш, Олександр Волков, Олександр Ярославський, Віктор Балога, Олег Тягнибок. Замикає першу десятку Григорій Суркіс.

До другої десятки увійшли такі політики як Олександр Мороз, Лев Миримський, Михайло Поплавський, Роман Безсмертний, Леонід Черновецький, Василь Онопенко, Володимир Щербань, Віктор Тихонов, Микола Рудьковський та Едуард Гурвіц.

«Наступна Верховна Рада буде багатополюсною і буде дуже важко просувати забаганки Банкової», - наголосив Л.Щукін.

Відповідаючи на запитання, чому в рейтингу до прикладу немає Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, він сказав, що це пояснюється тим, що ці люди асоціюються з партійними списками, а не з мажоритарними округами.

Віце-президент Асоціації PR Ukraine Олександр Юркевич розповів, що паралельно було проведено й опитування щодо політиків, які мають найменші шанси потрапити в парламент у мажоритарних округах. Так, очолює ТОП-20 політиків з негативним рейтингом Н.Королевська та М.Азаров. Наступною в цьому антирейтингу йде Інна Богословська та Михайло Чечетов. Далі йдуть - Сергій Тігіпко, Ігор Рибаков, Олександр Янукович, Віктор Медведчук, Юрій Іванющенко, Віктор Ющенко, Петро Мельник, Дмитро Фірташ, Анатолій Могильов, Дмитро Табачник, Володимир Литвин, Олесь Довгий, Богдан Губський, Олег Ляшко, Андрій Портнов, Дмитро Шенцев.

При цьому О.Юркевич зауважив, що цей рейтинг не означає, що цих прізвищ не буде в наступному парламенті, на його думку, це свідчить про те, що цим політикам доведеться застосувати більше зусиль для того, аби виграти вибори у мажоритарному окрузі.

Л.Щукін спрогнозував, що владі, за результатами виборів, все ж таки вдасться сформувати більшість за допомогою депутатів, обраних у мажоритарних округах. «Однозначно вдасться створити більшість, інша справа якою ціною. Тобто, як було раніше – там пішли, когось купили, зайшли туди – порішали – такого не буде. Тут мають бути конкретні домовленості, і ціна цих домовленостей може сягати надзвичайно великих розмірів», - сказав експерт.

Директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій Димов зауважив, що люди, які витратять великі кошти на виборах, напевно прагнутимуть їх якимось чином компенсувати. «І увійдуть кнутом або пряником до більшості», - сказав він. Водночас експерт вважає, що ця більшість буде достатньо аморфним утворенням, і коли влада на чолі з Президентом почне втрачати підтримку, В.Димов прогнозує, що така більшість миттєво розвалиться.

Експертне опитування проводилось із 16 по 20 квітня 2012 року шляхом анонімного анкетування.

В результаті експерти назвали 89 прізвищ. Учасниками опитування виступили спеціалізовані групи експертів: спеціалісти з виборчого законодавства, політологи, соціологи, провідні політичні журналісти. Всього було опрацьовано 250 анкет.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА