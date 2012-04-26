Харківщина вшановує пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи

Харків. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні Харківщина вшановує пам`ять загиблих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

У Молодіжному парку Харкова відбулася церемонія покладання квітів до Пам`ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи та панахида в пам`ять про загиблих ліквідаторів аварії, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Промовляючи під час церемонії покладання квітів, голова Харківськох облдержадміністрації Михайло Добкін висловив переконання, що річниця Чорнобильської трагедії має стати днем єднання всієї української громади навколо загальнолюдських цінностей.

«День Чорнобильської трагедії має стати не лише днем пам’яті та скорботи, а й днем єднання всієї української громади навколо загальнолюдських цінностей, де життя та здоров’я людини є найголовнішими. Цей день має велике значення і для патріотичного виховання. Тому до участі у сьогоднішніх заходах ми запросили представників громадських організацій та об’єднань, молодь, студентів та курсантів харківських ВНЗ», - сказав М.Добкін.

В урочистих заходах у Молодіжному парку взяли участь голова Харківської облради Сергій Чернов, перший заступник Харківського міського голови Олександр Кривцов, заступник губернатора Євген Савін, перший заступник голови облради Олена Олешко, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій Вінник, представники обласної та міської влади, громадських чорнобильських організацій міста та області.