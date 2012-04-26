На «Харьковскую сирень» приїде багато зірок

Харків. 26 квітня. УНІАН. У рамках ІV міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» у Харкові відбудеться ряд заходів за участю видатних діячів кіно з Франції, США, України та Росії.

Зокрема, повідомояє сайт Харківської облдержадміністрації, 11 травня о 18.00 у Палаці студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбудеться творча зустріч зі знаменитим французьким актором Аленом Делоном.

10 травня о 17.00 там же відбудеться арт-проект «Образи», присвячений французькій кінозірці, Почесному Президенту Фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Мілен Демонжо.

12 травня о 15:00 в НТУ «Харківський політехнічний інститут» відомий графік, майстер мультиплікації, художник-постановник анімаційних фільмів харків`янка Ірина Борисова проведе для харків`ян майстер-клас з графіки і мультиплікації.

В цілому в рамках кінофестивалю «Харьковская сирень» для кінематографістів-початківців буде проведено 3 майстер-класи від видатних фахівців у своїй справі. Крім цього харків`яни зможуть поспілкуватися зі знаменитостями в ході 4 творчих зустрічей.

Детальніше з програмою фестивалю можна ознайомитисяТУТ.