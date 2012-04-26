Власенко стверджує, що Тимошенко голодує «сьому добу»

Харків. 26 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко голодує «сьому добу», а її сусідку по камері утримують у карцері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко.

Він припускає, що в карцер жінку заховали, щоб завадити її зустрічі з Омбудсменом Ніною Карпачовою, примусити дати неправдиві свідчення щодо обставин перебування Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, та не допустити, щоб світ дізнався про знущання над ув‘язненими.

«Ця жінка не відмовлялася від зустрічі, їй просто не дали зустрітися з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини», - зазначив С.Власенко.

«Режим Януковича знущається над цією жінкою лише з однієї причини - тому що вона не зламалася і не погодилася оббріхувати Юлію Володимирівну. Керівництво колонії намагається вигородити катів, які били лідера опозиції, залишили великі синці на тілі та волокли Юлію Тимошенко у простирадлі до лікарні «Укрзалізниці», - наголосив захисник.

«Тюремники, за наказом Банкової, будь-яким способом намагаються відволікти увагу суспільства від брутального побиття у в‘язниці незаконно засудженої Юлії Тимошенко»,- підкреслив С.Власенко.