Тимошенко не привезли до суду
10:08, 28 квітня 2012Харьків
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Засуджена скаржиться на здоров’я
Харків. 28 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не бере участі у засіданні Київського райсуду Харкова у справі щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий суддя Костянтин Садовський.
За його словами, за інформацією керівництва Качанівської колонії, Ю.Тимошенко звернулася з проханням не доставляти її сьогодні до суду, посилаючись на стан здоров’я.
Суд розпочав роботу.
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