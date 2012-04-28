Тимошенко не привезли до суду

Харків. 28 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не бере участі у засіданні Київського райсуду Харкова у справі щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий суддя Костянтин Садовський.

За його словами, за інформацією керівництва Качанівської колонії, Ю.Тимошенко звернулася з проханням не доставляти її сьогодні до суду, посилаючись на стан здоров’я.

Суд розпочав роботу.