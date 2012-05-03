Металіст зробив «золоту» послугу Шахтареві

Харків. 3 травня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу вдома поступився донецькому Шахтарю.

Гра, що відбулася 2 травня на стадіоні «Металіст», закінчилася з рахунком 1:2 на користь гірників.

За словами головного тренера Металіста Мирона Маркевича, учора на поле не вийши 6 ключових гравців команди, серед них Хав’єр, Крістальдо, Тайсон, Вільягра, воротар Горяїнов.

Першими рахунок відкрили харків’яни. На 10-й хвилині 1-го тайму після блискучої комбінації Металіста м’яч з подачі Соси у ворота П’ятова забив півзахисник Бланко.

Шахтареві вдалося відквитати 2 м’ячі А(дріано 36, Фернандіньо 50). Значна ігрова первага Металіста у другому таймі не принесла успіху харківському клубу.

Ймовірно, перемога, здобута Шахтарем у Харкові, стала вірішальною у гонитві гірників за золотими медалями.

Металіст зіграв у складі: Дишленкович, Пшеничних, Папа Гуйє, Березовчук, Обрадович, Торрес, Едмар (Шелаєв 70), Соса, Бланко, Марлос, Девіч. Запас: Горяїнов, Валяєв, Азацький, Бордіян, Воробей, Радченко.

Шахтар: П’ятов, Срна, Ракицький, Кучер, Шевчук, Фернандіньо, Степаненко (Коста 68), Тейшейра (Селезньов 83), Вілліан, Мхітарян, Адріано. Запас: Шуст, Кобін, Чижов, Гай, Дентіньо.