Власенко підозрює, що в камері Тимошенко живе неув’язнена

Харків. 3 травня. УНІАН. Одна із співкамерниць екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не є ув’язненою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення на брифінгу перед Качанівською виправною колонією висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«На жаль, ситуація з новими сусідками повністю покрита мороком. Ми не знаємо, хто ці люди. Виходячи з тої конфіденційної інформації, яку ми маємо, одна з цих сусідок не є ув’язненою», - сказав С.Власенко.

Він не уточнив, на чому грунтується таке припущення, й порадив звернутися за інформацією про співкамерниць Ю.Тимошенко до керівництва Качанівської колонії та Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

«Я не знаю, у нас є полковник-брехунець, у нього питайте», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня пенітенціарна служба поінформувала, що в камеру до Ю.Тимошенко перевели двох нових засуджених, які відбувають покарання за економічні злочини. «Одну з них засуджено за підробку банкнот, іншу - за заволодіння чужим майном», - йдеться в повідомленні.