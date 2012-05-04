Міліція порушила справу за фактом побиття стюардів на стадіоні «Металіст»

Харків. 4 травня. УНІАН. Міліція Харкова порушила кримінальну справу за фактом побиття стюардів під час матчу «Металіст» - «Шахтар».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Комінтернівського району міста Харкова Дениса Мишкова.

За його даними, 2 травня під час другого тайму футбольного матчу Прем’єр-ліги між командами ФК «Металіст» (Харків) та ФК «Шахтар» (Донецьк) на південній трибуні стадіону «Металіст» виникла сварка між уболівальниками місцевої команди. Стюарди стадіону намагалися зупинити бійку та розвести нападників у різні боки. В результаті троє стюардів отримали тілесні ушкодження.

Слідчим відділом Комінтернівського райвідділу внутрішніх справ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 3 травня порушена кримінальна справа за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Прокуратура тримає на контролі розслідування обставин злочину.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі терміном до 4 років

Як повідомляв УНІАН, у Харкові під час матчу 29-го туру чемпіонату України з футболу між командами «Металіст» і «Шахтар», який відбувся 2 травня, постраждали двоє стюардів. За даними обласного главку міліції, двоє стюардів, які працюють на стадіоні «Металіст», 18-річний та 64-річний чоловіки, звернулися до Комінтернівського райвідділу міліції Харкова із заявою, що після закінчення 1-го тайму троє невідомих осіб, що знаходилися у фан-зоні клубу «Металіст», нанесли їм тілесні ушкодження.