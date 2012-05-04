Тимошенко погодилася лягти в лікарню «Укрзалізниці»

Харків. 4 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко дала попередню згоду на лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, починаючи з 8 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, заявив лікар німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль.

Він зачитав заяву спільної українсько-німецької медичної комісії, лікарі якої оглядали Ю.Тимошенко у Качанівській колонії.

«Німецькі і українські лікарі зустрілися сьогодні з пані Тимошенко і провели з нею докладну бесіду. Пані Тимошенко попередньо погодилася у вівторок, 8 травня, бути перевезеною в Центральну залізничну лікарню Харкова. Там негайно розпочне лікування лікар університетської клініки «Шаріте» за підтримки українських лікарів. Це буде спільним кроком до вирішення питання», - сказав К.Айнхойпль.