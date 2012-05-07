Харків. 7 травня. УНІАН. Останнім часом у Харкові почастішали випадки випадання з вікон малюків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За інформацією прокуратури, у неділю, 6 травня, з вікна 2-го поверху житлового будинку по проспекту Героїв Сталінграда у м. Харкові випала малолітня дитина, 2011 року народження.

За повідомленням прокурора Комінтернівського району м. Харкова Дениса Мишкова, о 17.00 того ж дня під час операції в лікарні хлопчик помер від отриманих ушкоджень.

Як пояснила його мати, на той час вона залишила дітей на кухні та вийшла до ванної кімнати, а малюк, якому недавно виповнився рік, забрався на підвіконня та, зіпершись на москітну сітку, випав з вікна.

За вказаним фактом проводиться перевірка. Її хід взято на контроль прокуратурою.

Прес-служба нагадує, що подібний нещасний випадок зі смертельним наслідком стався 5 травня вранці у Київському районі м. Харкова, коли з 8-го поверху випав хлопчик, 2009 року народження.

Ще раніше, 8 квітня, після падіння з 8-го поверху загинула дитина у Московському районі м. Харкова.