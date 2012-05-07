Ярославський на футболі заробив більше Ахметова

Харків. 7 травня. УНІАН. ФК «Металіст» Олександра Ярославського в 2011-му році заробив на 47,8% більше, ніж «Шахтар» Ріната Ахметова.

Чистий дохід АТ «Футбольний клуб «Металіст» (Харків), бронзового призера чемпіонату України, в 2011 році виріс на 21,4% - до 74,6 млн. грн., повідомляють українські ЗМІ.

Згідно з річними звітами, оприлюдненими в системі розкриття Нацкоміссії з цінних паперів та фондовому ринку, за цим показником «Металіст» перевершив чемпіона країни АТ «ФК «Шахтар» (Донецьк) на 47,8%, а АТ «ФК «Чорноморець» (Одеса), що повернувся минулого року до Прем`єр-Ліги після річної перерви, - на 73,3%.

Чистий дохід «Шахтаря» минулого року скоротився в 2,8 рази - до 50,49 млн. грн., тоді як у «Чорноморця» він виріс в 2,7 рази - до 43,05 млн. грн. Одночасно, з трьох указаних клубів, що представили звітність за 2011 рік, чистий прибуток отримали лише одесити: 1,15 млн. грн., що на 38,9% менше, ніж роком раніше. «Металіст» завершив минулий рік з чистим збитком 19,92 млн. грн., хоча роком раніше показав чистий прибуток 1,16 млн. грн., тоді як чистий збиток «Шахтаря» виріс на 31,3% - до 672,09 млн. грн. Зате «Шахтар» є найбільшим за розмірами активів - 2,46 млрд. грн. (+9% за минулий рік), тоді як «Чорноморець» з цього показника - 1,2 млрд. грн. (+23,3%) - випередив «Металіст» - 0,38 млрд. грн. (+113,8%).

Згідно зі звітами, чемпіон країни в 2011 році витратив на купівлі трансфертних прав 172,1 млн грн, тоді як витрати «Чорноморця» на трансфери становили 4,6 млн. грн., а доходи від них - 1,8 млн. грн. Всі три клуби у звітах заявляють про плани нарощувати доходи, зокрема за рахунок використання всіх можливостей сучасних арен, на яких вони виступають.