Росія вводить для гастарбайтерів іспити з російської мови та історії

Харків. 8 травня. УНІАН. Президент Росії Володимир Путін доручив федеральній та регіональній владі до листопада ввести для гастарбайтерів (мігрантів, які тимчасово працюють в Росії) обов`язковий іспит з російської мови, історії Росії та основ російського законодавства.

Про це повідомляє РІА «Новини» з посиланням на прес-службу Кремля.

«Уряду РФ спільно з органами державної влади суб`єктів РФ забезпечити: введення обов`язкового іспиту з російської мови, історії Росії, основ законодавства РФ для мігрантів, які працюють в Росії, за винятком висококваліфікованих фахівців», - йдеться в дорученні В.Путіна.

Також доручено розробити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення роботи органів державної влади Російської Федерації з попередження міжнаціональних конфліктів, включаючи створення ефективних механізмів їх врегулювання і проведення системного моніторингу стану міжнаціональних відносин.

Крім того, уряд РФ має до грудня 2012 року підготувати і подати проекти нормативних правових актів, спрямованих на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог міграційного законодавства Росії.

В.Путін доручив до 1 червня 2012 р. підготувати пропозиції про утворення при Президентові Російської Федерації ради з питань міжнаціональних відносин, а також розробити та затвердити Стратегію державної національної політики Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2011 Держдума Росії ухвалила в першому читанні закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ», який регламентує обов`язкове знання російської мови для іноземних трудових мігрантів.

Відповідно до запропонованих поправок до чинного закону, мігранти, що приїжджають до Росії на роботу в сферах ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування, повинні будуть документально підтверджувати знання російської мови.

23 листопада 2011 року керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що громадяни України, які приїжджають працювати до Росії, будуть зобов`язані документально підтвердити знання російської мови.

За даними Федеральної міграційної служби, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн осіб, зокрема, з України від 1 до 3 млн.