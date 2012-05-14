Добкін привітав випускників шкіл Харківщини

Харків. 14 травня. УНІАН. Голова ХОДА Михайло Добкін у ході урочистостей на площі Свободи з нагоди свята «Випускник року» привітав випускників шкіл Харкова і області з вступом у доросле самостійне життя.

«Площа Свободи зібрала найкреативніших, найталановитіших і найбільш здібних людей. Дорогі випускники! Я хочу побажати вам на вашій вже дорослій самостійній дорозі мирного неба, вірних супутників по життю і благословення від Господа Бога. Все інше ви вмієте, знаєте самі і досягнете самостійно. Зі святом! З випуском вас!», - з такими словами глава області звернувся до вчорашніх школярів.

Також М.Добкін разом з Віце-прем`єр-міністром України - Міністром охорони здоров`я Раїсою Богатирьовою вручив кращим випускникам шкіл області сертифікати та цінні подарунки, повідомляє сайт облдержадміністрації.