Бережна вважає, що після Євро-2012 Україна зможе прийняти Олімпіаду

Харків. 8 червня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна вважає, що врахувавши уроки підготовки до Євро-2012, Україна може претендувати на проведення Олімпіади.

Свою точку зору народний депутат висловила, коментуючи початок Євро-2012.

«Поза сумнівом, потрібно буде врахувати ті шорсткості, які «спливали» на всіх етапах підготовки до Європейського чемпіонату, починаючи з 2007 року, а також під час його проведення, і зробити відповідні висновки. Якщо в нас у майбутньому з`явиться шанс приймати Олімпійські Ігри, упевнена, ми зможемо до них гідно підготуватися. З Євро-2012, як відмітив Президент УЄФА Мішель Платіні, Україна зробила крок уперед на 30 років», - сказала І.Бережна.

При цьому, в інтерв`ю журналу «Публічні люди» народний депутат зазначила: «Я - футбольний уболівальник зі стажем. За останні декілька років не пропустила жодного чемпіонату світу і кубків УЄФА. Але Євро-2012 для мене не тільки улюблена гра - це в першу чергу початок модернізації країни, її інфраструктури. У всіх містах Євро - Харкові, Києві, Львові, Донецьку - пройшли значущі зміни. Для України приймати такий захід – честь. А також заділ на майбутнє».