Азаров прибув на Харківщину з робочим візитом

Харків. 15 червня. УНІАН. На Харківщину з робочим візитом прибув прем`єр-міністр України Микола Азаров.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, літак із прем’єр-міністром на борту приземлився в міжнародному аеропорту «Харків» близько 10.00.

Планується, що після прибуття до Харкова М.Азаров направиться в селище Червоний Дінець Балаклійського району, де ознайомиться з роботою банку щодо виплати компенсацій за знеціненими заощадженнями громадян, вкладеними в установи Ощадбанку СРСР.

Після цього прем’єр-міністр візьме участь у церемонії введення в експлуатацію нової Червонодонецької дотискуючої компресорної станції.

У заході також візьме участь міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

По обіді М.Азаров ознайомиться з роботою державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» та українсько-російського технопарку «Слобожанщина». Після цього М.Азаров дасть брифінг для представників ЗМІ.

Згідно з планом візиту на Харківщину, прем’єр-міністр України також візьме участь в урочистостях з нагоди Дня медичного працівника, які пройдуть в Харківському академічному театрі опери та балету, і запише інтерв’ю у студії Харківської обласної державної телерадіокомпанії.