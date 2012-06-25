Під судом зібралися прихильники і противники Тимошенко

Харків. 25 червня. УНІАН. У Харкові перед будинком обласного Апеляційного суду, де Київський районний суд Харкова слухатиме справу екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України», проходять мітинги противників і прихильників екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу противників Ю.Тимошенко беруть участь близько тисячі осіб.

Люди, які зібралися на площі Руднєва на відстані 10 метрів від будинку суду, тримають національні прапори, прапори із зображенням прем’єра і написами: «Юлі зону», «Вона брехуля», «Воровка должна сидеть в тюрьме».

Акція прихильників Ю.Тимошенко проходить поблизу фонтану на площі Руднєва на відстані близько 70 метрів від будівлі суду.

У заході беруть участь кілька сотень людей, але їхня кількість продовжує зростати. Деякі з учасників акції одягнені у футболки з написами англійською мовою «Звільніть Юлю». Люди тримають національні прапори, символіку «Батьківщини».

Судові пристави у гучномовець зачитали постанову Харківського окружного адміністративного суду про заборону проведення масових заходів на площі Руднєва, про заборону встановлення наметів і використання звукопідсилювальної апаратури. Заборона стосується заявок, поданих районними у Харкові організаціями ВО «Батьківщина».

Заступник голови Харківської обласної організації «Батьківщини» Ірина Єфремова у коментарі УНІАН зазначила, що місцеві організації партії подавали заявки на проведення акції протесту, у якій візьмуть участь близько двох тисяч осіб.

Вона обурилася постановою суду про заборону проведення масових заходів на площі Руднєва і наголосила, що сьогодні «Батьківщина» подала нові повідомлення про проведення акції.

«Суд проходив у неділю, коли нікого не було. Сьогодні зранку були подані нові повідомлення про проведення акції. Тому ми маємо право. Крім того, прибули народні депутати, близько 20 осіб, буде зустріч із ними», - наголосила І.Єфремова.

Присутні на площі правоохоронці не намагаються протидіяти проведенню акцій.