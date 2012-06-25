На судове засідання у справі Тимошенко прибули Квасневський і Кокс

Харків. 25 червня. УНІАН. Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський та екс-президент Європарламенту Патрік Кокс прибули до приміщення Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні розглядатимуть справу Юлії Тимошенко щодо ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, вони зайшли до зали судових засідань.

Крім того, у залі присутні кілька народних депутатів України, а також передбачено місця для інших депутатів Європарламенту.



Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і О.Квасневський здійснюватимуть від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.