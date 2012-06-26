У Харкові порушено справу проти майора міліції

Харків. 26 червня. УНІАН. У Харкові порушено кримінальну справу щодо майора міліції, який приховав від обліку тяжкий злочин.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Московського району Харкова Дмитра Буракова.

За його даними, старший оперуповноважений Московського райвідділу міліції приховав від обліку крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб, поєднану з проникненням у житло. Працівник міліції вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів і не притягнув зловмисника до кримінальної відповідальності.

Прокуратура Московського району Харкова порушила кримінальну справу стосовно міліціонера за ч. 3 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу; службове підроблення).