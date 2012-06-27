У Дергачах внаслідок пожежі загинуло двоє осіб

Харків. 27 червня. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагічна подія сталася 26 червня близько 23.00 в райцентрі Дергачі.

Про пожежу у приватному дерев’яному будинку повідомили сусіди. Пожежу помітили запізно, коли будинок був уже повністю охоплений вогнем.

У ході гасіння пожежі на згарищі були найдені обгорілі тіла господарів: чоловіка, 1948 року народження та його дружини, 1950 року народження.

Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.