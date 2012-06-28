Сьогодні - День Конституції України
Першу українську Конституцію утворив гетьман Пилип Орликом 1710 року
Харків. 28 червня. УНІАН. Україна відзначає сьогодні День Конституції.
Це державне свято щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний Закон Держави Україна був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.
Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.
Перша українська Конституція була створена Гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом у 1710 році. Вона вважається першою українською Конституцією, а також однією із перших конституцій у Європі. Документ було складено давньоукраїнською мовою та латиною. Латиномовна копія Конституції Пилипа Орлика ХVIII століття зберігається в Національному архіві Швеції, україномовна - у Російському державному архіві.