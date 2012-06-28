Добкін привітав харків’ян з Днем Конституції

Харків. 28 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав жителів області з Днем Конституції України.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації.

«Основному закону, за яким ми нині живемо, - йдеться у привітанні, - виповнилося шістнадцять років. Конституція України 1996 року, закріпивши правові основи, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, гарантуючи забезпечення прав і свобод людини, відіграла надзвичайно важливу роль у становленні Української держави, визнанні її міжнародною спільнотою. Зміни в геополітичному просторі, жорстка конкуренція в світовій економіці, розвиток громадянського суспільства та необхідність глобальної модернізації України потребують постійного удосконалення національного законодавства. І в першу чергу - Основного закону».

«Сьогодні, - наголошує губернатор, - найкращі фахівці країни в галузі права, авторитетні державні і громадські діячі об’єднали свої зусилля в рамках Конституційної асамблеї задля підготовки сучасного загальнонаціонального політико-правового договору. Я глибоко переконаний, що процес реформування Конституції сприятиме об’єднанню нашого громадянського суспільства заради побудови сучасної високорозвиненої демократичної країни ХХІ століття, здатної гідно відповідати на виклики часу».

«З Днем Конституції України! Нехай свято народовладдя наповнює гордістю за славне минуле нашого народу і надихає на нові звершення», - висловив побажання М.Добкін.