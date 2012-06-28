Президент України нагородив Шурму орденом «За заслуги» II ступеня

Харків. 28 червня. УНІАН. Указом Президента України Віктора Януковича «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, також перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Головко, заступник голови Харківського обласного комітету Міжнародного українського союзу ветеранів війни Петро Конюшенко та генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький відзначені орденами «За заслуги» III ступеня, начальник служби підприємства «Південна залізниця» Валентина Журавель нагороджена орденом княгині Ольги II ступеня, а начальнику управління прокуратури Харківської області Андрію Гончаренко буде вручена медаль «За працю і доблесть».

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно декану факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Іллі Дмитрієву, звання «Заслужений працівник культури України» - завідувачеві відділу «Україніка» Харківській державній науковій бібліотеці ім. Короленка Надії Полянській, звання «Заслужений працівник промисловості України» - начальнику лабораторії конструкторського бюро «Полісвіт» філії державного науково-виробничого підприємства «Об`єднання «Комунар» Василю Волокітіну, звання «Заслужений працівник сільського господарства України» - директору агрофірми «Базаліївській колос» Василю Калгану, звання «Заслужений юрист України» - голові Державної податкової служби у Харківській області Андрію Роздайбіді і декану факультету Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Віктору Шевчуку.