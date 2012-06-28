Тхір Фред: сьогодні переможе Італія

Харків. 28 червня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату матчу Німеччина - Італія, який відбудеться сьогодні, 28 червня, у Варшаві.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у другому півфіналі. Тхір обрав збірну Італії.

