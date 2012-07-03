У Харкові матчі Євро-2012 відвідали понад 110 тисяч футбольних уболівальників

Харків. 3 липня. УНІАН. Матчі Євро-2012 в Харкові відвідали понад 110 тисяч футбольних уболівальників.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

За його даними, три футбольні матчі Євро-2012, які проводилися в Харкові, відвідало 110 тис 646 осіб. Серед них найбільша кількість уболівальників з Голландії - понад 40 тис, Німеччини - понад 10 тис., Росії - близько 8 тис, Данії - близько 5 тис.

Ю.Сапронов також поінформував, що на період проведення Євро-2012 в Харкові збільшився пасажиропотік різних видів транспорту.

«З 6 по 19 червня через автомобільні пропуски прослідувало 847 автобусів з більш ніж з 22 тисячами пасажирів. Пасажиропотік на авіаційному транспорті збільшився більш ніж у 4,5 рази (для порівняння - у Львові трохи більше ніж у 2 рази). З 8 по 18 червня харківський аеропорт прийняв майже 53 тисяч пасажирів. 13 червня - в день матчу Голландія - Німеччина - було здійснено 194 злітно-посадочних операції, 9 червня - 98 і 17 червня - 82. Наприклад, лише 13 червня за одну годину (з 13.00 до 14.00) було прийнято 12 рейсів з 1682 пасажирами. На Південній залізниці з 9 по 18 червня загальний пасажиропотік становив близько 9,5 тисяч осіб», - повідомив Ю.Сапронов.